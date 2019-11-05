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РИА Новости
Союзное государство

"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю

17:24 05.11.2019 (обновлено: 17:34 05.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции.
"Мы работаем..., чтобы к 1 декабря проекты "дорожных карт" представить президентам", - сказал Румас журналистам во вторник в Минске.
Он отметил, что "запланирован на 19 ноября союзный Совмин, после союзного Совмина мы, с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ред.) договорились, все время, сколько необходимо, до самой ночи сможем посвятить "дорожным картам".
Румас добавил, что на заседании совета министров Союзного государства Белоруссии и России будут присутствовать все министры от двух стран. "По ком остались несогласованные позиции - по каждой "дорожной карте" в присутствии премьеров будем разбираться", - подчеркнул он.
По словам белорусского премьера, предполагается, что проекты "дорожных карт" подписываются на уровне руководителей госорганов, а программа действий по развитию интеграции - на уровне глав государств.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
25 октября, 13:44Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных систем ПВО, заявил Шойгу
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Союзное государствоСергей РумасБелоруссияРоссияЭкономика
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