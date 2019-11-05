"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров

МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции.

"Мы работаем..., чтобы к 1 декабря проекты "дорожных карт" представить президентам", - сказал Румас журналистам во вторник в Минске.

Он отметил, что "запланирован на 19 ноября союзный Совмин, после союзного Совмина мы, с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ред.) договорились, все время, сколько необходимо, до самой ночи сможем посвятить "дорожным картам".

Румас добавил, что на заседании совета министров Союзного государства Белоруссии и России будут присутствовать все министры от двух стран. "По ком остались несогласованные позиции - по каждой "дорожной карте" в присутствии премьеров будем разбираться", - подчеркнул он.

По словам белорусского премьера, предполагается, что проекты "дорожных карт" подписываются на уровне руководителей госорганов, а программа действий по развитию интеграции - на уровне глав государств.