"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю

МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции.
"Мы работаем..., чтобы к 1 декабря проекты "дорожных карт" представить президентам", - сказал Румас журналистам во вторник в Минске.
Он отметил, что "запланирован на 19 ноября союзный Совмин, после союзного Совмина мы, с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ред.) договорились, все время, сколько необходимо, до самой ночи сможем посвятить "дорожным картам".
Румас добавил, что на заседании совета министров Союзного государства Белоруссии и России будут присутствовать все министры от двух стран. "По ком остались несогласованные позиции - по каждой "дорожной карте" в присутствии премьеров будем разбираться", - подчеркнул он.
По словам белорусского премьера, предполагается, что проекты "дорожных карт" подписываются на уровне руководителей госорганов, а программа действий по развитию интеграции - на уровне глав государств.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.