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РИА Новости

Жителей башкирского Белорецка напугала бегавшая по улицам дикая косуля

17:16 05.11.2019
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© Фото : ГК Республиуи Башкортостан по Черезвыйчайным СитуациямВ Башкирии спасатели поймали косулю
В Башкирии спасатели поймали косулю
© Фото : ГК Республиуи Башкортостан по Черезвыйчайным Ситуациям
УФА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели поймали дикую косулю в башкирском Белорецке, где она бегала, пугая горожан, сообщили в комитете по ЧС по республике, добавив, что никто не пострадал, животное отпустили на волю.
По данным ведомства, инцидент произошёл днём во вторник.
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"В город Белорецк забежала дикая косуля. Перепуганные жители обратились за помощью. Спасатели поймали животное. Чтобы избежать травм, косулю стреножили. Отвезли ее за город, а затем выпустили на волю", - сообщает региональный комитет по ЧС.
Ведомство отмечает, что косули могут отправиться в город искать корм или питье. "Дикие обитатели часто возвращаются в лес. Тем не менее приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него", - предупреждает комитет.
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Республика БашкортостанБелорецкПроисшествия
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