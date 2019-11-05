Жителей башкирского Белорецка напугала бегавшая по улицам дикая косуля

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели поймали дикую косулю в башкирском Белорецке, где она бегала, пугая горожан, сообщили в комитете по ЧС по республике, добавив, что никто не пострадал, животное отпустили на волю.
По данным ведомства, инцидент произошёл днём во вторник.
4 ноября, 12:45РИА НовостиВ Москве спасли застрявшего внутри столба котенка
"В город Белорецк забежала дикая косуля. Перепуганные жители обратились за помощью. Спасатели поймали животное. Чтобы избежать травм, косулю стреножили. Отвезли ее за город, а затем выпустили на волю", - сообщает региональный комитет по ЧС.
Ведомство отмечает, что косули могут отправиться в город искать корм или питье. "Дикие обитатели часто возвращаются в лес. Тем не менее приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него", - предупреждает комитет.