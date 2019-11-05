Жителей башкирского Белорецка напугала бегавшая по улицам дикая косуля

"В город Белорецк забежала дикая косуля. Перепуганные жители обратились за помощью. Спасатели поймали животное. Чтобы избежать травм, косулю стреножили. Отвезли ее за город, а затем выпустили на волю", - сообщает региональный комитет по ЧС.

Ведомство отмечает, что косули могут отправиться в город искать корм или питье. "Дикие обитатели часто возвращаются в лес. Тем не менее приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него", - предупреждает комитет.