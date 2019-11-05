Путин проведет расширенное заседание Совета по русскому языку в 2020 году

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал приехать в Казань в 2020 году, где один из членов Совета при президенте РФ по развитию русского языка предложил провести расширенное выездное заседание Совета по вопросам развития продвижения русского языка за рубежом.
"Приглашаете, приедем", - сказал Путин, после выступления директора Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ "Казанский федеральный университет" Радифа Замалетдинова, который предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию русского языка в Казани на базе Казанского федерального университета с участием представителей общества русской словесности российского общества преподавателей русского языка и литературы и ведущих вузов РФ по вопросам развития и продвижения русского языка за пределами России.
"Убедительно просим рассмотреть наше предложение", - сказал Замалетдинов.