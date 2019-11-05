Путин проведет расширенное заседание Совета по русскому языку в 2020 году

"Приглашаете, приедем", - сказал Путин, после выступления директора Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ "Казанский федеральный университет" Радифа Замалетдинова, который предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию русского языка в Казани на базе Казанского федерального университета с участием представителей общества русской словесности российского общества преподавателей русского языка и литературы и ведущих вузов РФ по вопросам развития и продвижения русского языка за пределами России.