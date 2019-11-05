Путин назвал условия возрастания интереса к русскому языку

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка, в том числе в зарубежных странах, напрямую зависит от роста влияния России в мире, но и сам язык должен быть в надлежащем состоянии, считает президент РФ Владимир Путин.
"Интерес в целом к языку, особенно в мире, будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова... тогда интерес к языку будет. Не будет этого - не будет, хоть тресни. Хоть у нас ещё два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.
Он отметил, что в тех странах, с которыми Россия развивает экономическое сотрудничество, сегодня наблюдается всплеск интереса к русскому языку. Путин отметил, что когда экономика "начинает дышать" и страна развиваться, "по-другому играют наши завоевания в сфере культуры".
При этом, как подчеркнул президент, сам "инструмент" - русский язык - должен быть "в надлежащем состоянии", и об этом надо заботиться.