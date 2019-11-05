Путин назвал условия возрастания интереса к русскому языку

"Интерес в целом к языку, особенно в мире, будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова... тогда интерес к языку будет. Не будет этого - не будет, хоть тресни. Хоть у нас ещё два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.