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РИА Новости
Культура

Минкультуры подготовило предложения по ужесточению "антипиратского" закона

16:53 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минкультуры представило в администрацию президента свои предложения по совершенствованию "антипиратского" законодательства и после их рассмотрения готово внести доработанную версию соответствующего законопроекта, заявил министр культуры Владимир Мединский.
"Мы сейчас ведем работу с администрацией президента, представили туда наши предложения. Этот вопрос требует серьезного межведомственного взаимодействия. Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении. Мы свои предложения представили, и после их рассмотрения будем готовы вносить свои соответствующие предложения", - сказал Мединский журналистам.
Ранее министр заявлял, что Россия нуждается в более жестком "антипиратском" законодательстве.
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КультураВладимир МединскийРоссияОбщество
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