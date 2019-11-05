Минкультуры подготовило предложения по ужесточению "антипиратского" закона

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минкультуры представило в администрацию президента свои предложения по совершенствованию "антипиратского" законодательства и после их рассмотрения готово внести доработанную версию соответствующего законопроекта, заявил министр культуры Владимир Мединский.
"Мы сейчас ведем работу с администрацией президента, представили туда наши предложения. Этот вопрос требует серьезного межведомственного взаимодействия. Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении. Мы свои предложения представили, и после их рассмотрения будем готовы вносить свои соответствующие предложения", - сказал Мединский журналистам.
Ранее министр заявлял, что Россия нуждается в более жестком "антипиратском" законодательстве.
5 декабря 2018, 12:30РИА Новости"Яндекс" призвал всех присоединиться к антипиратскому меморандуму