Минкультуры подготовило предложения по ужесточению "антипиратского" закона

"Мы сейчас ведем работу с администрацией президента, представили туда наши предложения. Этот вопрос требует серьезного межведомственного взаимодействия. Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении. Мы свои предложения представили, и после их рассмотрения будем готовы вносить свои соответствующие предложения", - сказал Мединский журналистам.