Путин назвал русский язык "мягкой силой"

"...Язык - это такое мощное оружие и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл - не употреблять. Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", - сказал Путин во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.