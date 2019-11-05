МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык "мягкой силой" и призвал не называть его мощным оружием, иначе с ним будут бороться.
"...Язык - это такое мощное оружие и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл - не употреблять. Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", - сказал Путин во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.
По его словам, влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой.
"И как производное от экономики - оружие, культура, образование, наука. Все, конечно, имеет свою предысторию, но очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой", - сказал Путин.
Он отметил, что в странах, с которыми Россия выстраивает экономическое и политическое сотрудничество, наблюдается всплеск интереса к русскому языку.
"Дайте, дайте учебников, преподавателей". Не только в республиках бывшего СССР, но и в так называемом дальнем зарубежье мы видим очевидный интерес", - заключил президент.