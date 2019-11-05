В Москве пьяный таксист протаранил припаркованные автомобили

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пьяный таксист не справился с управлением и на глазах у росгвардейцев протаранил припаркованные автомобили, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
"Сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия", - рассказали в Росгвардии.
Однако скрыться у водителя не получилось - его задержали ставшие свидетелями росгвардейцы.
"Автомобиль правонарушителя был блокирован, а водитель задержан. От него исходил резкий запах алкоголя", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сорокасемилетнего жителя Подмосковья передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.