В Москве пьяный таксист протаранил припаркованные автомобили

"Сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия", - рассказали в Росгвардии.