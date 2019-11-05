В Петербурге двух таможенников задержали за взятки от контрабандистов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.

Согласно данным СК, контрабандисты ввозили на территорию РФ культурные ценности, а для сокрытия незаконных действий передавали взятки должностным лицам таможни. Как установили следователи, начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни договорились с контрабандистами на систематическое получение взяток за то, чтобы не препятствовать незаконному ввозу, а также ускорять сроки таможенных операций и таможенного контроля.

Как сообщает СК, взятки должностные лица получали в период с 2018 по 2019 годы. Деньги распределялись межу сотрудниками таможенного поста.

"В настоящее время подозреваемые задержаны органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.