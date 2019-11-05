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РИА Новости

В Петербурге двух таможенников задержали за взятки от контрабандистов

16:36 05.11.2019 (обновлено: 18:16 05.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
Согласно данным СК, контрабандисты ввозили на территорию РФ культурные ценности, а для сокрытия незаконных действий передавали взятки должностным лицам таможни. Как установили следователи, начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни договорились с контрабандистами на систематическое получение взяток за то, чтобы не препятствовать незаконному ввозу, а также ускорять сроки таможенных операций и таможенного контроля.
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Как сообщает СК, взятки должностные лица получали в период с 2018 по 2019 годы. Деньги распределялись межу сотрудниками таможенного поста.
"В настоящее время подозреваемые задержаны органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее в отношении сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей УК РФ "Получение взятки".
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Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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