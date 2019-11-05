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РИА Новости

В Башкирии перевернулась машина скорой помощи с пациентом

16:34 05.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, который вёз пациента в больницу, опрокинулся на трассе в Башкирии, пострадавших нет, больного увезли на другой неотложке, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла на 63-м километре автодороги Белорецк – Учалы – Миасс.
"Бригада неотложной помощи с больным в салоне направлялась в Белорецк. По неизвестной причине водитель потерял управление транспортным средством, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Больного на другой карете скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Ведомство информирует, что по данному факту проводится проверка, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФПроисшествия
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