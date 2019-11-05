В Башкирии перевернулась машина скорой помощи с пациентом

"Бригада неотложной помощи с больным в салоне направлялась в Белорецк. По неизвестной причине водитель потерял управление транспортным средством, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Больного на другой карете скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.