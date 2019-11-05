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РИА Новости
Культура

Мединский рассказал, кто должен решить проблему нецезурной лексики в рэпе

16:34 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не считает использование нецензурной лексики в рэпе проблемой, достойной обсуждения на уровне президента, этот вопрос должны решить между собой сами исполнители.
На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге, которое прошло в декабре 2018 года, композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России. Он отметил, что рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом. Президент России Владимир Путин, рассуждая на тему использования нецензурной лексики в СМИ, интернете и современной культуре, заявил о необходимости сделать так, чтобы всем было смешно после предложения поматериться.
Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 15 декабря 2018
15 декабря 2018, 16:05РИА Новости
Путин предостерег от запрета рэп-концертов
"Понятия не имею. Вообще не считаю, что эта проблема достойна обсуждения на совете по культуре при президенте", - сказал Мединский в ответ на вопрос, будет ли данный вопрос, поднятый на совете по культуре, обсуждаться на сегодняшнем заседании совета по русскому языку.
"Надеюсь, что подобного рода проблемы исполнители решат сами с собой, без вмешательства президента и министерства культуры", - добавил он.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов
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КультураИгорь МатвиенкоВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
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