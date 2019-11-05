Мединский рассказал, кто должен решить проблему нецезурной лексики в рэпе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не считает использование нецензурной лексики в рэпе проблемой, достойной обсуждения на уровне президента, этот вопрос должны решить между собой сами исполнители.

На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге, которое прошло в декабре 2018 года, композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России. Он отметил, что рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом. Президент России Владимир Путин, рассуждая на тему использования нецензурной лексики в СМИ, интернете и современной культуре, заявил о необходимости сделать так, чтобы всем было смешно после предложения поматериться.

"Понятия не имею. Вообще не считаю, что эта проблема достойна обсуждения на совете по культуре при президенте", - сказал Мединский в ответ на вопрос, будет ли данный вопрос, поднятый на совете по культуре, обсуждаться на сегодняшнем заседании совета по русскому языку.