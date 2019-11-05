Xiaomi представила свои первые умные часы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китайская компания Китайская компания Xiaomi представила первую модель умных часов Mi Watch. О выходе модели было объявлено в китайской соцсети Weibo.

Стоимость часов составит 1299 юаней — немногим менее 12 тысяч рублей.

Модель получила сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма, а мощность аккумулятора составит 570 миллиампер-часов. Отмечается, что одной зарядки девайса хватит на 36 часов непрерывной работы.

Mi Watch работают на Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем, позволяющий владельцу использовать часы для звонков и выхода в интернет. Также девайс можно применять для бесконтактной оплаты.