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РИА Новости

Xiaomi представила свои первые умные часы

16:30 05.11.2019 (обновлено: 17:18 05.11.2019)
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© Фото : XiaomiЧасы Mi Watch
Часы Mi Watch
© Фото : Xiaomi
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила первую модель умных часов Mi Watch. О выходе модели было объявлено в китайской соцсети Weibo.
Стоимость часов составит 1299 юаней — немногим менее 12 тысяч рублей.
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Модель получила сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма, а мощность аккумулятора составит 570 миллиампер-часов. Отмечается, что одной зарядки девайса хватит на 36 часов непрерывной работы.
Mi Watch работают на Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем, позволяющий владельцу использовать часы для звонков и выхода в интернет. Также девайс можно применять для бесконтактной оплаты.
Продажи модели в Китае начнутся 11 ноября. Пока неизвестно, выйдет ли Mi Watch на рынках других стран.
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КитайТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Если б не ельцин, мы бы такие часы ещё 30 лет назад придумали.
5 ноября, 16:35
vvab6
19110021
Хех... Mi Band 4, 2тр и 20 дней держит батарею. Спасибо Xiaomi, других не надо :)
5 ноября, 16:43
MrFiller
11130010
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