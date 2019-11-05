Путин назвал языковую политику приоритетом для России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Языковая политика РФ должна быть продуманной и сбалансированной, также необходимо создать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, заявил президент РФ Языковая политика РФ должна быть продуманной и сбалансированной, также необходимо создать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин

"Языковая политика для России, как и для всех многонациональных стран, - приоритет для государства и вопрос чувствительный для всего общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения. В этой связи видится целесообразным провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.

Он отметил, в частности, федеральный закон "О государственном языке РФ", который был принят в 2005 году, и закон "О языках народов РФ", которому в прошлом месяце исполнилось 28 лет.

Президент также высказался о необходимости реализовать "действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом", в информационной, образовательной и гуманитарной сферах.