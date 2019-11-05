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РИА Новости

Путин назвал языковую политику приоритетом для России

16:27 05.11.2019 (обновлено: 16:35 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Языковая политика РФ должна быть продуманной и сбалансированной, также необходимо создать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Языковая политика для России, как и для всех многонациональных стран, - приоритет для государства и вопрос чувствительный для всего общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения. В этой связи видится целесообразным провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
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Он отметил, в частности, федеральный закон "О государственном языке РФ", который был принят в 2005 году, и закон "О языках народов РФ", которому в прошлом месяце исполнилось 28 лет.
Президент также высказался о необходимости реализовать "действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом", в информационной, образовательной и гуманитарной сферах.
"Свою роль должны сыграть и СМИ - речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне и состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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