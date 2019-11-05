Суд освободил осужденного основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

"Преображенским районным судом было удовлетворено ходатайство ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью Белойвана Юрия Александровича на неотбытый срок 1 год 5 месяцев и 2 дня", - сказала она.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.