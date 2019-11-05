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РИА Новости

Американец снял на видео медведя, играющего с мячом у него во дворе

16:31 05.11.2019 (обновлено: 18:09 05.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Третьяков / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Дмитрий Третьяков
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователь твиттера Scott Willhite из американского штата Колорадо опубликовал кадры, на которых видно, как медведь играет в футбольный мяч на его заснеженном заднем дворе.
При этом зверь катается по снегу и не обращает внимания на съемку.
"Похоже, нам придется покупать новый футбольный мяч. Счастливый медведь!" — говорится в подписи к видео.
В США медвежата залезли в жилой дом ради еды
14 февраля, 17:17РИА Новости
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