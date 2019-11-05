Американец снял на видео медведя, играющего с мячом у него во дворе

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователь твиттера Scott Willhite из американского штата Колорадо опубликовал кадры, на которых видно, как медведь играет в футбольный мяч на его заснеженном заднем дворе.
При этом зверь катается по снегу и не обращает внимания на съемку.
Here’s some more footage. Happy bear! #9News #9wx pic.twitter.com/lIpWfHQJbP— Scott Willhite (@swillhite100) 28 октября 2019 г.
"Похоже, нам придется покупать новый футбольный мяч. Счастливый медведь!" — говорится в подписи к видео.