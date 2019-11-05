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РИА Новости

Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка

16:23 05.11.2019 (обновлено: 16:40 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
"Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти исполнительные, судебные, законодательные, школы и СМИ", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку.
По словам президента, необходимо сформировать активную, целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире, и в решении этой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Вчера, 16:18РИА Новости
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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