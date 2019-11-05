Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
"Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти исполнительные, судебные, законодательные, школы и СМИ", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку.
По словам президента, необходимо сформировать активную, целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире, и в решении этой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества.