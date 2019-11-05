ГД приняла в I чтении законопроект о восстановлении системы вытрезвителей

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.
В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".
Учреждения, создаваемые субъектами РФ, в настоящее время не могут решать вопрос об оказании помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения, так как не могут отнести ее к мерам социальной помощи и поддержки. Комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения, не нуждающимся в медицинской помощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального закона, устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Также не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.
27 апреля 2018, 15:23РИА НовостиЭксперт предложил альтернативу вытрезвителям
Положения законопроекта направлены на урегулирование указанных вопросов.
Ранее профильный комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Комитет по охране здоровья, который является соисполнителем по данному законопроекту, также поддержал инициативу.