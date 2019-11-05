Московское метро предупредило о возможных ограничениях на станции "Динамо"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Московский метрополитен предупреждает пассажиров о возможных ограничениях входа на станциях "Динамо" и "Петровский парк" из-за концерта группы Scorpions, сообщается в Twitter метро.
"Scorpions в Москве. Концерт состоится сегодня в 19:00 на "ВТБ Арене" (Малая арена). Ближайшие станции мосметро — "Динамо" и "Петровский парк". По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении.
Также пассажирам рекомендуют заранее покупать билеты на обратную поездку в метро или оплатить проезд с помощью банковской карты на турникетах, отмеченных специальными стикерами.