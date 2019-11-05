Московское метро предупредило о возможных ограничениях на станции "Динамо"

"Scorpions в Москве. Концерт состоится сегодня в 19:00 на "ВТБ Арене" (Малая арена). Ближайшие станции мосметро — "Динамо" и "Петровский парк". По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении.