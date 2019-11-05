Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T19:04Z
https://ria.ru/20191105/1560599598.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156060/02/1560600200_0:1618:2048:2770_1036x0_80_0_0_c0e2e9cdbc6819e19586b137e3ff82d5.jpg
РИА Новости

Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку

17:20 05.11.2019 (обновлено: 19:04 05.11.2019)
20797
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сталкивается с попытками искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", но и агрессивные националисты, а в нескольких странах это даже стало государственной политикой.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Вчера, 16:59РИА Новости
Путин назвал условия возрастания интереса к русскому языку
"Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", — сказал Путин.
При этом президент призвал не называть русский язык мощным оружием.

"Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно", — заявил он на заседании Совета по русскому языку.

Российский лидер добавил, что влияние той или иной страны сегодня определяется не оружием, а экономикой. По словам Путина, интерес к языку зависит от роста влияния России в мире: когда экономика "начинает дышать" и страна — развиваться, "по-другому играют наши завоевания в сфере культуры".

"Не будет этого — не будет (интереса к языку. — Прим. ред.), хоть тресни. Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной — будут учить русский", — подчеркнул он.

Президент отметил, что в тех странах, с которыми Россия развивает экономическое сотрудничество, наблюдается повышенный интерес к русскому языку.
Новак Джокович
1 ноября, 11:00РСпорт
Джокович удивил поклонников знанием русского языка и отличным произношением
Кроме того, сам "инструмент" — язык — должен быть "в надлежащем состоянии", об этом надо заботиться: в частности, нужно совершенствовать лингвистические правовые нормы, но они не должны быть революционными и вульгарно упрощать пунктуацию и орфографию, объяснил президент.
"Напротив, оно (правовое поле. — Прим. ред.) призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", — сказал глава государства.
Путин добавил, что на России лежит "громадная ответственность" за сбережение, развитие и распространение ее языка и литературы.
Норм или не айс? Как появляются новые слова
30 октября, 14:37Видеоблоги - Радио Sputnik
"Норм" или "не айс"? Как появляются новые словаО значении сленга и о современных формах общения в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина и профессор МГУ, филолог-русист Владимир Елистратов.
79138738105
Обсудить 170
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну раз тут столько комментариев, то русский язык - в порядке. Хотелось бы поменьше иностранных слов в языке, где они уж точно "не пришей кобыле хвост". Например, почему употребляют "Система менеджмента качества", когда есть прекрасное русское слово "Управление" и заменив этим словом иностранный аналог получаем: "Система управления качества".
5 ноября, 20:52
llevksm
28051100
В Беларуси русский язык искореняется из всех названий. Лукашенко старается
5 ноября, 23:37
Василий Корзун
27504213
Рекомендуем
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
Участница показа коллекции нижнего белья на Senselle by Felina в рамках Lingerie Fashion Week
Дефиле в нижнем белье на Lingerie Fashion Week
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова
У пожилых людей могут быть различные заболевания, которые требуют приема витаминов и поливитаминов
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Как Малайзия с Европой из-за пальмового масла поссорились
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния