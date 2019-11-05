Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин

"Главным была и остается его значимость (русского языка - Прим. ред.) для нашей страны - для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов. В огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации", - сказал Путин во вторник в ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку.

Он отметил также, что русский язык уникально богатый, многогранный, многообразный – часть мирового культурного наследия. По его словам, тема русского языка важна как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в творчестве и общении.