Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации, на РФ лежит огромная ответственность за его сбережение, развитие и распространение, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Главным была и остается его значимость (русского языка - Прим. ред.) для нашей страны - для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов. В огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации", - сказал Путин во вторник в ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку.
По словам главы государства, на России лежит огромная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы. "Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал Путин.
Он отметил также, что русский язык уникально богатый, многогранный, многообразный – часть мирового культурного наследия. По его словам, тема русского языка важна как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в творчестве и общении.