В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов

Как после одного ролика в Сети становятся ходячими мемами

Как после одного ролика в Сети становятся ходячими мемами

"Руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях", - говорится в сообщении.