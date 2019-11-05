В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Руководство Новосибирского госуниверситета организовало внутреннюю проверку после скандала из-за студенческого паблика с мемами с преподавателями и обещает никого не наказывать без веских оснований.
Ранее в паблике "Мемы 220б" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что студенты первого курса физического факультета вуза создали в той же соцсети группу о студенческой жизни, в которой размещали различные картинки с преподавателями факультета. Отмечалось также, что о паблике узнали в деканате, после чего было проведено общее собрание первого курса факультета, а создателям и администраторам группы пригрозили отчислением из вуза за нарушение правил университета.
"В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля", - говорится в предоставленном РИА Новости комментарии пресс-службы НГУ.
В университете отметили, что рассматривается и морально-этическая сторона конфликта.
"Руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях", - говорится в сообщении.