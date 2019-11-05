Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры

"Недавно смотрел один фильм, один сериал на стриминговом канале известном, там много мата. При этом сам сериал в общем и целом неплохой. Российский. Мат там есть, потому что это интернет-телевидение платное. Я все время ловил себя на одной мысли, что, очевидно, они сначала написали на человеческом языке сценарий, а потом решили огоньку добавить... Это звучит настолько неестественно, это так не сочетается с героями ни визуально, ни характерно... Дурацкая это мода и неправильная", - отметил министр.