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РИА Новости
Культура

Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры

16:13 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что его коробит присутствие мата в произведениях культуры.
"Законы надо соблюдать... Это просто некрасиво. Есть закон, есть порядок. Лично меня это сильно коробит", - сказал Мединский журналистам.
Молчание
22 января 2017, 10:00РИА Новости
Мат и честность в русской культуре
Говоря о блогерах, использующих нецензурную лексику, министр отметил, что это зависит от уровня их личной культуры.
"Недавно смотрел один фильм, один сериал на стриминговом канале известном, там много мата. При этом сам сериал в общем и целом неплохой. Российский. Мат там есть, потому что это интернет-телевидение платное. Я все время ловил себя на одной мысли, что, очевидно, они сначала написали на человеческом языке сценарий, а потом решили огоньку добавить... Это звучит настолько неестественно, это так не сочетается с героями ни визуально, ни характерно... Дурацкая это мода и неправильная", - отметил министр.
Мединский добавил, что за присутствием мата в кинотеатрах министерство культуры следит очень строго, а в театрах это "на совести руководителей".
Никита Михалков. Архивное фото
26 июня 2015, 15:56РИА Новости
Михалков: мат допустим как часть творческого замыслаБесконечный мат вызывает брезгливость, когда он не оправдан художественным замыслом, отметил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
"В наших федеральных театрах такого нет. Я не сталкивался... Если бы "Гоголь-центр" был федеральным, мата бы там не было, уж вы мне поверьте", - добавил он.
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КультураВладимир МединскийРоссияОбщество
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