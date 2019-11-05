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РИА Новости

Путин: в ряде стран объявление войны русскому языку стало госполитикой

16:11 05.11.2019 (обновлено: 19:05 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", в ряде стран это стало государственной политикой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.
"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", ...разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", - сказал Путин.
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Вчера, 13:52РИА Новости
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991013470
Обсудить 22
Владимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наш Президент - он и в Африке Президент....))
5 ноября, 17:05
Aмон Ра
13421311
Горжусь тобой Россия ! Люблю нашего президента !
5 ноября, 16:56
yangibon
27100013
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