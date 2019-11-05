Путин: в ряде стран объявление войны русскому языку стало госполитикой

"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", ...разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", - сказал Путин.