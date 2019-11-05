Путин: в ряде стран объявление войны русскому языку стало госполитикой

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", в ряде стран это стало государственной политикой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.
"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", ...разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", - сказал Путин.