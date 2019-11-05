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РИА Новости
РИА Наука

Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу

16:11 05.11.2019 (обновлено: 17:14 05.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУ пожилых людей могут быть различные заболевания, которые требуют приема витаминов и поливитаминов
У пожилых людей могут быть различные заболевания, которые требуют приема витаминов и поливитаминов
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали метод генной терапии, позволяющий увеличить продолжительность жизни. Он нацелен на комплексное лечение сразу всех болезней, связанных с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По мере старения у человека начинают развиваться так называемые возрастные заболевания: сердечная и почечная недостаточность, диабет, ожирение и другие. Часто они взаимосвязаны, и наличие какой-либо одной болезни увеличивает риск развития других.
Традиционная медикаментозная терапия обычно акцентируется на отдельных заболеваниях, игнорируя их взаимосвязь. В итоге пациенты принимают несколько лекарств, что увеличивает риск негативных побочных эффектов.
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
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В предыдущих исследованиях специалисты обнаружили, что экспрессия трех генов — FGF21, sTGFβR2 и αKlotho положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни мышей. Ученые предположили, что введение дополнительных копий этих генов мышам будет способствовать борьбе со старением.
В новом исследовании авторы сообщают о создании метода генной терапии, основанном на доставке генов, связанных с долголетием, с помощью аденоассоциированного вируса AAV8.
"Результаты, которые мы увидели, были ошеломляющими. Целостное решение проблемы старения с помощью генной терапии может быть более эффективным, чем частичный подход, который существует в настоящее время", — приводит слова первого автора исследования Ноя Дэвидсона (Noah Davidsohn) пресс-служба института Висса при Гарвардском университете.
Используя серотип AAV8 в качестве средства доставки, ученые создали отдельные конструкции генной терапии для каждого из генов (их называют трансгенами). Вирусный вектор доставлял трансген в клетку организма и встраивал в ДНК. Таким образом нужный белок начинал вырабатываться активнее.
Трансгены, как по отдельности, так и в сочетании, чтобы проверить наличие синергетического эффекта, доставлялись в клетки мышей с ожирением, диабетом второго типа, сердечной и почечной недостаточностью.
Генетическое исследование
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Ген FGF21 после однократного введения вызвал снижение прибавки в весе у тучных мышей и улучшение состояния у больных диабетом второго типа. При введении sTGFβR2у мышей с сердечной недостаточностью функция сердца улучшилась на 58 процентов. Сочетание FGF21 и sTGFβR2 было успешным при лечении всех четырех тестовых возрастных заболеваний — сердечной и почечной недостаточности, диабета и ожирения, а также на 75 процентов снизило атрофию почек у мышей с почечным фиброзом. Одновременное введение всех трех генов привело к несколько худшим результатам, вероятно, из-за неблагоприятного взаимодействия между FGF21 и αKlotho, которое ученые будут изучать на следующем этапе исследований.
Важно отметить, что встроенные трансгены не могут быть переданы будущим поколениям или от одной особи к другой.
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Популярные комментарии
А у Нас в России, перед поднятием пенсионного возраста, произошло настоящее чудо, если конечно принять за истину доклады чиновников. И заключалось сие чудо в увеличении продолжительности жизни. Теперь про возрастные заболевания можно и вовсе не вспоминать, т.к. врачей, оказывается, почти всех оптимизировали.
5 ноября, 16:51
mmoroz524534
25632017
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