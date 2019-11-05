В Петербурге опровергли информацию о закрашивании фресок коммунальщиками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Администрация Центрального района Петербурга опровергла информацию о закрашивании коммунальщиками галереи фресок уличного художника Олега Лукьянова в переулке Радищева.

"О закрашивании работ художника мы узнали из социальных сетей. Провели собственное расследование, но коммунальные службы района этого не делали. Если бы это были сотрудники нашего ЖКХ, то на них должны быть фирменные жилетки с названием организации", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Центрального района.

По словам представителя администрации, на фотографиях, которые размещены в социальных сетях, видно, как фрески закрашивается людьми без специальных жилетов коммунальных служб, и сейчас невозможно установить, кто это был.

"Более того, мы сами возмущены произошедшим. Закрашивание работ уличного художника произошло на доме, который является объектом культурного наследия Петербурга (Офицерский корпус казарм Санкт-Петербургского Жандармского дивизиона со служебным флигелем и кирпичной оградой - ред.), и колеровка не совпадает с цветом стен. Сейчас мы готовим письмо в комитет по государственной охране исторических памятников, чтобы решить этот вопрос", - добавили в райадминистрации.

Автор работ уличный художник Олег Лукьянов в свою очередь уверен, что фрески закрасили коммунальщики, но неофициально, с подачи арендатора здания напротив. "В "Жилкомсервисе" сообщили, что приходила лично арендатор помещения, которое находится рядом с галереей, и в грубой форме заставила работников ЖКС закрасить стену", - заявил РИА Новости Лукьянов.