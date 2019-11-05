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РИА Новости

Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка

16:08 05.11.2019 (обновлено: 16:16 05.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
"Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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