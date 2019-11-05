Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка

"Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.