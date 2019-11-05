ДНР предложила провести внеочередное заседание контактной группы

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили согласовать новую дату отвода сил у поселка Петровское в Донбассе на внеочередном заседании контактной группы в режиме видеоконференции, заявила во вторник полпред ДНР на переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
Вчера, 15:38Сказано в эфиреПолитолог рассказала, как проходила попытка разведения сил в ДНРВ Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе, выразив надежду, что процесс будет завершен. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, присутствовавшая накануне в Петровском (ДНР), высказала свой взгляд на ситуацию.
"По причине срыва украинской стороной начала возобновленных обязательств на участке разведения в районе Петровского в согласованную всеми участниками контактной группы дату, представители республики инициировали проведение внеочередного оперативного заседания контактной группы в формате видеоконференции", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что сроки и особенности процесса разведения сил "обсуждаются и консенсусно утверждаются только на уровне контактной группы".
"В этой связи на экстренном заседании все участники контактной группы должны будут определить новую дату для начала соответствующих утвержденному ранее плану-графику мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке №3. Ожидаем активной позиции представителей ОБСЕ в организации безотлагательного проведения заседания контактной группы в режиме видеоконференции, а также здравого подхода наших оппонентов к утверждению новой даты", - добавила Никонорова.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.