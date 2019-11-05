Рязанская область запускает программу профилактики наркомании среди детей

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Рязанской области запускает программу по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи, которая позволит региону первому в стране начать повсеместно тестировать школьников и студентов на потребление наркотиков, говорится в пресс-релизе правительства региона.

"Мы делаем очень серьезный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни", - заявил губернатор области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник.

Курировать реализацию программы глава региона поручил зампредправительства области Роману Петряеву.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий проинформировал участников заседания о том, что принятие решения о внедрении профильной региональной программы обусловлено высоким уровнем потребления наркотических средств детьми и молодежью в стране. При подготовке документа состоялось его широкое обсуждение в кругу врачебного и педагогического сообщества, а также с родителями учащихся, которые поддержали реализацию профильной пилотной программы в регионе.

Программой предусмотрено ежегодное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с возраста 13 лет. Процедура будет осуществляться с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет. Помимо скрининга при помощи тест-полосок будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами.

По словам министра, разработаны также проекты методических рекомендаций для организации и проведения групповых тренинговых занятий с молодежью по профилактике здорового образа жизни и укреплению навыков отказа от потребления наркотиков.

По итогам диагностики с детьми и подростками, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, будет проходить лечебно-реабилитационная работа. Планируется также проведение индивидуальных бесед со всеми, кто отказался от профилактического осмотра.

Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы. От медицинских работников и педагогов, задействованных в процессе, будут взяты соответствующие подписки о неразглашении информации.