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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область запускает программу профилактики наркомании среди детей

16:10 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Рязанской области запускает программу по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи, которая позволит региону первому в стране начать повсеместно тестировать школьников и студентов на потребление наркотиков, говорится в пресс-релизе правительства региона.
"Мы делаем очень серьезный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни", - заявил губернатор области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник.
Курировать реализацию программы глава региона поручил зампредправительства области Роману Петряеву.
Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий проинформировал участников заседания о том, что принятие решения о внедрении профильной региональной программы обусловлено высоким уровнем потребления наркотических средств детьми и молодежью в стране. При подготовке документа состоялось его широкое обсуждение в кругу врачебного и педагогического сообщества, а также с родителями учащихся, которые поддержали реализацию профильной пилотной программы в регионе.
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Программой предусмотрено ежегодное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с возраста 13 лет. Процедура будет осуществляться с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет. Помимо скрининга при помощи тест-полосок будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами.
По словам министра, разработаны также проекты методических рекомендаций для организации и проведения групповых тренинговых занятий с молодежью по профилактике здорового образа жизни и укреплению навыков отказа от потребления наркотиков.
По итогам диагностики с детьми и подростками, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, будет проходить лечебно-реабилитационная работа. Планируется также проведение индивидуальных бесед со всеми, кто отказался от профилактического осмотра.
Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы. От медицинских работников и педагогов, задействованных в процессе, будут взяты соответствующие подписки о неразглашении информации.
По словам Прилуцкого, введение углубленных профилактических осмотров будет способствовать предотвращению первой пробы наркотиков для большого числа подростков. Вместе с тем раннее выявление позволит ликвидировать последствия и смотивировать детей на возвращение к полноценной жизни.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовОбщество
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