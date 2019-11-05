Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T15:47Z
https://ria.ru/20191105/1560598335.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150583/96/1505839632_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_815e51169c96b772d641057136a021c4.jpg
РИА Новости

Twitter не объяснил блокировку палестинского новостного агентства

15:47 05.11.2019
728
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
РАМАЛЛА, 5 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Twitter не ответила на запрос палестинского новостного агентства Quds News Network о причинах блокировки его аккаунтов, заявил РИА Новости официальный представитель QNN Айяд ар-Рифаи.
Второго ноября социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты агентства, включая QNN Arabic, QNN Breaking News, QNN English. QNN утверждает, что социальная сеть поддается давлению Израиля и поэтому приостанавливает действие некоторых аккаунтов СМИ.
Логотип социальной сети Twitter
30 октября, 23:21РИА Новости
Twitter решил запретить всю политическую рекламу
"Для нас стала неожиданностью блокировка аккаунта QNN в Twitter без какого-либо предупреждения… Мы обращались в Twitter через несколько каналов, однако до сих пор не получили никакого ответа", - сообщил ар-Рифаи.
По словам официального представителя QNN, решение о блокировке аккаунтов новостного агентства "представляет собой опасный шаг, который противоречит международным нормам, провозглашающим свободу прессы и свободу слова".
Ар-Рифаи сообщил, что агентство обратилось за помощью в несколько международных организаций, чтобы прояснить ситуацию.
В свою очередь, глава профсоюза палестинских журналистов Насер Абу Бакр заявил РИА Новости о намерении направить письмо администрации Twitter с требованием прекратить блокировку палестинских сайтов и аккаунтов палестинских активистов, назвав подобные действия "посягательством на свободу прессы … в интересах израильской оккупации".
Агентство QNN действует с 2011 года, его аудитория насчитывает около 15 миллионов человек. Значительную ее часть составляют проживающие за рубежом палестинцы.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
22 октября, 09:48РИА Новости
Twitter намерен изменить политику в рамках борьбы с "фейковыми" материалами
510012
Обсудить 0
ПалестинаTwitterВ мире
Рекомендуем
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар"
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Песков прокомментировал возможность участия Путина в пуске "Силы Сибири"
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков: послания Путина Федеральному Собранию до конца года может не быть
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Агенты ФБР в Калифорнии
Мужчина "предупредил" ФБР о российских "жучках" в ушах американцев
Солдат турецкой армии во время учений
Министры обороны Греции, Кипра и Египта осудили "турецкие провокации"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сторонники партии Самоопределение в Приштине
Эксперты оценили возможность подключения России к переговорам по Косово
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Директор Московского планетария Фаина Рублева
Фаина Рублева: наблюдаем планеты, двойные звезды и туманности из Москвы
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния