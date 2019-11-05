Twitter не объяснил блокировку палестинского новостного агентства

РАМАЛЛА, 5 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Twitter не ответила на запрос палестинского новостного агентства Quds News Network о причинах блокировки его аккаунтов, заявил РИА Новости официальный представитель QNN Айяд ар-Рифаи.
Второго ноября социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты агентства, включая QNN Arabic, QNN Breaking News, QNN English. QNN утверждает, что социальная сеть поддается давлению Израиля и поэтому приостанавливает действие некоторых аккаунтов СМИ.
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"Для нас стала неожиданностью блокировка аккаунта QNN в Twitter без какого-либо предупреждения… Мы обращались в Twitter через несколько каналов, однако до сих пор не получили никакого ответа", - сообщил ар-Рифаи.
По словам официального представителя QNN, решение о блокировке аккаунтов новостного агентства "представляет собой опасный шаг, который противоречит международным нормам, провозглашающим свободу прессы и свободу слова".
Ар-Рифаи сообщил, что агентство обратилось за помощью в несколько международных организаций, чтобы прояснить ситуацию.
В свою очередь, глава профсоюза палестинских журналистов Насер Абу Бакр заявил РИА Новости о намерении направить письмо администрации Twitter с требованием прекратить блокировку палестинских сайтов и аккаунтов палестинских активистов, назвав подобные действия "посягательством на свободу прессы … в интересах израильской оккупации".
Агентство QNN действует с 2011 года, его аудитория насчитывает около 15 миллионов человек. Значительную ее часть составляют проживающие за рубежом палестинцы.