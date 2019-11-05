Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

Журналисты узнали о задержании предполагаемого террориста несколько часов назад от пресс-службы Черемушкинского суда Москвы. Стало известно, что мужчину зовут Талант Онуров, однако подробности дела не раскрывалась.
Как сообщили в СК, выходец из Киргизии приехал в Москву в сентябре.
"На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место", — сообщает следствие.
Планы несостоявшегося боевика удалось пресечь благодаря совместной работе СК и ФСБ.