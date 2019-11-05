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РИА Новости

Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

15:45 05.11.2019 (обновлено: 17:32 05.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
Журналисты узнали о задержании предполагаемого террориста несколько часов назад от пресс-службы Черемушкинского суда Москвы. Стало известно, что мужчину зовут Талант Онуров, однако подробности дела не раскрывалась.
Как сообщили в СК, выходец из Киргизии приехал в Москву в сентябре.
"На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место", — сообщает следствие.
Планы несостоявшегося боевика удалось пресечь благодаря совместной работе СК и ФСБ.
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Следственный комитет РФМоскваКиргизияПроисшествия
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