Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Выходец из Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве , сообщается на сайте столичного главка СК

Журналисты узнали о задержании предполагаемого террориста несколько часов назад от пресс-службы Черемушкинского суда Москвы. Стало известно, что мужчину зовут Талант Онуров, однако подробности дела не раскрывалась.

Как сообщили в СК, выходец из Киргизии приехал в Москву в сентябре.

"На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место", — сообщает следствие.