Счетная палата проверяла систему господдержки кино по просьбе Мединского

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Счетная палата проверяла систему государственной поддержки отечественного кинематографа по его просьбе.
Ранее Счетная палата РФ выявила недостатки в системе государственной поддержки российского кино. По итогам проверки Минкультуры было предложено разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, а также внести изменения в механизм отбора заявок организаций кинематографии на получение господдержки. Кроме того, предлагается проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие правила предоставления субсидий на поддержку кинематографии.
"Много цитировалась Счетная палата, которая дала определенные рекомендации, как еще улучшить систему распределения госсредств. Я открою вам страшную тайну - Счетная палата по моей просьбе проверяла систему распределения Фонда кино", - сказал Мединский журналистам.
Он пояснил, что с этой просьбой он обратился к своему бывшему коллеге по правительству Михаилу Меню, который теперь курирует в Счетной палате направление культуры.
"Мы благодарны "счетке" и будем использовать эти рекомендации и далее совершенствовать систему распределения государственных средств", - добавил министр.