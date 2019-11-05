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РИА Новости
Культура

Счетная палата проверяла систему господдержки кино по просьбе Мединского

15:42 05.11.2019 (обновлено: 15:44 05.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Счетная палата проверяла систему государственной поддержки отечественного кинематографа по его просьбе.
Ранее Счетная палата РФ выявила недостатки в системе государственной поддержки российского кино. По итогам проверки Минкультуры было предложено разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, а также внести изменения в механизм отбора заявок организаций кинематографии на получение господдержки. Кроме того, предлагается проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие правила предоставления субсидий на поддержку кинематографии.
"Много цитировалась Счетная палата, которая дала определенные рекомендации, как еще улучшить систему распределения госсредств. Я открою вам страшную тайну - Счетная палата по моей просьбе проверяла систему распределения Фонда кино", - сказал Мединский журналистам.
Он пояснил, что с этой просьбой он обратился к своему бывшему коллеге по правительству Михаилу Меню, который теперь курирует в Счетной палате направление культуры.
"Мы благодарны "счетке" и будем использовать эти рекомендации и далее совершенствовать систему распределения государственных средств", - добавил министр.
Зрительный зал
8 октября, 11:16РИА Новости
Российское кино теряет позиции в мировом прокате, заявили в Счетной палате
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийСчетная палата РФРоссия
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