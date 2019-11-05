Счетная палата проверяла систему господдержки кино по просьбе Мединского

"Много цитировалась Счетная палата, которая дала определенные рекомендации, как еще улучшить систему распределения госсредств. Я открою вам страшную тайну - Счетная палата по моей просьбе проверяла систему распределения Фонда кино", - сказал Мединский журналистам.

Он пояснил, что с этой просьбой он обратился к своему бывшему коллеге по правительству Михаилу Меню, который теперь курирует в Счетной палате направление культуры.