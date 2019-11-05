В Гондурасе число погибших от лихорадки денге возросло до 155 человек

По словам заместителя министра здравоохранения Гондураса Роберто Косенсы, эпидемия денге продолжается в стране уже 43 недели. Заболевание было диагностировано у более чем 94 тысяч местных жителей, у 18 тысяч из которых выявлена острая форма денге. Более 53% погибших – дети от пяти до девяти лет.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.