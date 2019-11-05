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РИА Новости

В Гондурасе число погибших от лихорадки денге возросло до 155 человек

15:40 05.11.2019 (обновлено: 15:42 05.11.2019)
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Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лихорадка денге унесла жизни уже 155 человек в Гондурасе с начала года, сообщает газета Tribuna со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о почти 60 погибших.
По словам заместителя министра здравоохранения Гондураса Роберто Косенсы, эпидемия денге продолжается в стране уже 43 недели. Заболевание было диагностировано у более чем 94 тысяч местных жителей, у 18 тысяч из которых выявлена острая форма денге. Более 53% погибших – дети от пяти до девяти лет.
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Ранее местные СМИ сообщили, что больницы Гондураса не справляются с количеством случаев заражения денге. Власти страны заявили, что это худшая чрезвычайная ситуация, связанная с лихорадкой, за последние 50 лет.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
Медик готовит шприц
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