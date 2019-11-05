Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T15:29Z
https://ria.ru/20191105/1560592549.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155221/51/1552215124_0:260:3177:2047_1036x0_80_0_0_ee55ff7e41e12179426d4004f251cf83.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал возможность участия Путина в пуске "Силы Сибири"

15:29 05.11.2019
3304
© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Сварка стыка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сейчас нет четких планов по участию президента РФ Владимира Путина в запуске в декабре крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России - газопровода "Сила Сибири", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока четких планов нет", - сказал Песков.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать эти поставки с декабря.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 октября, 09:45Радио Sputnik
NI рассказал, как США "случайно укрепили" российскую экономику
41003439
Обсудить 4
Сила Сибири (газопровод)ГазпромДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus вызвал интерес на импортном ЭКСПО в Шанхае
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Национальный флаг Индии
Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти заинтересованы в развитии сотрудничества с Турцией
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
В "Нафтогазе" назвали сохранение транзита из России стратегической задачей
Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и султан Брунея Хассанал Болкиах во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев в Бангкоке встретился с султаном Брунея
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" назвал условие снижения суммы иска к "Газпрому"
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил внесение битума в ряд поставляемых в Киргизию нефтепродуктов
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
Лента новостейМолния