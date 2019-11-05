Песков прокомментировал возможность участия Путина в пуске "Силы Сибири"

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать эти поставки с декабря.