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РИА Новости

В "Нафтогазе" назвали сохранение транзита из России стратегической задачей

15:27 05.11.2019 (обновлено: 16:07 05.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГлава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Сохранение транзита российского газа для украинской госкомпании "Нафтогаз Украины" является стратегической задачей, Киев готов договариваться, но не в ущерб национальным интересам, заявил глава компании Андрей Коболев.
"Для "Нафтогаза" продолжение транзита российского газа является стратегической задачей", - написал Коболев на своей странице в Facebook.
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По его словам, "Нафтогаз Украина" готов договариваться с российским "Газпромом" о продлении транзита. Он отметил, что в этом вопросе позиция Киева совпадает с позицией Еврокомиссии.
"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы "Нафтогаза", - подчеркнул Коболев.
Ранее во вторник исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" с 12 до 2 миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в середине октября говорил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" - полное прекращение и отзыв всех исков. Чуть позже об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, который назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, и заявил, что от этого абсурда надо избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.
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Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.
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РоссияКиевУкраинаЭкономика
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Утром заявляли что без транзита проживут. В обед похмелились, решили что без транзита плохо.
5 ноября, 15:30
Стас Титов
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Пошли на фиг.......
5 ноября, 15:28
Арсений Понфиленко
14100021
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