В "Нафтогазе" назвали сохранение транзита из России стратегической задачей

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Сохранение транзита российского газа для украинской госкомпании " Сохранение транзита российского газа для украинской госкомпании " Нафтогаз Украины " является стратегической задачей, Киев готов договариваться, но не в ущерб национальным интересам, заявил глава компании Андрей Коболев

"Для "Нафтогаза" продолжение транзита российского газа является стратегической задачей", - написал Коболев на своей странице в Facebook

По его словам, "Нафтогаз Украина" готов договариваться с российским "Газпромом" о продлении транзита. Он отметил, что в этом вопросе позиция Киева совпадает с позицией Еврокомиссии.

"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы "Нафтогаза", - подчеркнул Коболев.

Ранее во вторник исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания по-прежнему готова снизить сумму исковых требований к российскому "Газпрому" с 12 до 2 миллиардов долларов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в середине октября говорил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" - полное прекращение и отзыв всех исков. Чуть позже об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, который назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, и заявил, что от этого абсурда надо избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.