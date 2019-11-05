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РИА Новости

Генерал Дрыманов рассказал, как следователи ФСБ напились во время обыска

15:26 05.11.2019 (обновлено: 17:50 05.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов утверждает, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась оскорбительная надпись.
"Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах "вор", — заявил Дрыманов в Мосгорсуде.
Александр Дрыманов
Вчера, 14:36РИА Новости
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала и, несмотря на слова подсудимого, извинившегося за "некорректное поведение", закрыл заседание.
Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета.
По данным следствия, офицеры СК получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением им от своего заместителя Дениса Никандрова 9,85 тысячи евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе экс-начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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Задержание сотрудников СК РФАлександр ДрымановСледственный комитет РФФСБ РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да ладно вам... всё вы недовольны... как будто настоящий русский удержится, коль попался под руку настоящий коньяк пять звездочек армянского розлива...
5 ноября, 17:47
Aмон Ра
6152032
А еще лучших сотрудников, работавших, в МВД в ФСБ не бурет- даже охранниками... ФСБ сгнило... Достаточно посмотреть их пенсион и места отдыха...
5 ноября, 15:42
Феликс Дзерж.
1321106
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