Генерал Дрыманов рассказал, как следователи ФСБ напились во время обыска

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экс-начальник московского главка СК Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов утверждает, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась оскорбительная надпись.

"Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах "вор", — заявил Дрыманов в Мосгорсуде

Судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала и, несмотря на слова подсудимого, извинившегося за "некорректное поведение", закрыл заседание.

Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета.

По данным следствия, офицеры СК получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.