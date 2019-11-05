В ЕС выразили обеспокоенность снижением Ираном обязательств по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. ЕС продолжает принимать меры для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий ( ЕС продолжает принимать меры для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ), хотя и считает, что это становится все сложнее, отмечает, что приверженность выполнению сделки зависит от соответствия самого Тегерана ее положениям, заявила во вторник журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич

Во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо.

"Мы обеспокоены заявлением президента Ирана о снижении обязательств по СВПД. Мы призываем Иран отменить любую деятельность, которая не соответствует его обязательствам по сделке и отказаться от иных мер, которые могут подорвать сохранение и выполнение соглашения", - заявила она, комментируя действия Тегерана.

По ее словам, "европейцы остаются приверженными выполнению СВПД", но "мы также были ясными в том, что наша приверженность зависит от полного соответствия со стороны Ирана".

"Вы можете вспомнить, что высокий представитель по внешней политике ЕС Федерика Могерини ранее заявляла, что становится все более сложным сохранять СВПД", - сказала представитель дипслужбы, напомнив также, что ЕС принимал и продолжает воплощать ряд мер для сохранения сделки, включая обход американских санкций и механизм расчетов Instex.

Она также призвала дождаться очередного отчета МАГАТЭ, который уполномочен "оценивать факты".