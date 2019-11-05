Женщины реже мужчин пользуются интернетом, показало исследование

ЖЕНЕВА, 5 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 4,1 миллиарда человек пользуются интернетом, но в развитых странах женщины меньше мужчин выходят в сеть, говорится в ежегодном докладе Почти 4,1 миллиарда человек пользуются интернетом, но в развитых странах женщины меньше мужчин выходят в сеть, говорится в ежегодном докладе Международного союза электросвязи (МСЭ), опубликованном во вторник.

Согласно данным МСЭ, свыше половины женского населения планеты – 52%, не пользуются интернетом и другими технологиями в области связи. Среди мужчин без интернета живут 42%. При этом разрыв среди пользователей растет в Африке, арабских государствах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В МСЭ отмечают, что в настоящее время 96% населения проживает в доступности от сигналов мобильной связи, в том числе 93% людей имеют доступ к сетям уровня 3G и выше. Наибольшее покрытие зарегистрировано в странах южной и северной Америки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Наименьший доступ наблюдается в странах Африки (всего 79%).