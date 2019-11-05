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РИА Новости

Женщины реже мужчин пользуются интернетом, показало исследование

15:15 05.11.2019 (обновлено: 15:16 05.11.2019)
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© Фото : Unsplash / Luke PorterДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Unsplash / Luke Porter
Девушка со смартфоном. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 4,1 миллиарда человек пользуются интернетом, но в развитых странах женщины меньше мужчин выходят в сеть, говорится в ежегодном докладе Международного союза электросвязи (МСЭ), опубликованном во вторник.
Согласно данным МСЭ, свыше половины женского населения планеты – 52%, не пользуются интернетом и другими технологиями в области связи. Среди мужчин без интернета живут 42%. При этом разрыв среди пользователей растет в Африке, арабских государствах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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В МСЭ отмечают, что в настоящее время 96% населения проживает в доступности от сигналов мобильной связи, в том числе 93% людей имеют доступ к сетям уровня 3G и выше. Наибольшее покрытие зарегистрировано в странах южной и северной Америки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Наименьший доступ наблюдается в странах Африки (всего 79%).
В документе подчеркивается, что разница в доступе к интернету среди мужчин и женщин напрямую зависит от обладания мобильным телефоном. Из 85 государств, которые предоставили МСЭ соответствующие данные, в 61 стране больше мужчин, чем женщин, обладают сотовыми. В Чили разрыв составляет 12%. При этом вовсе без интернета в мире до сих пор проживает 3,6 миллиарда человек.
Умный город
10 апреля, 08:00РИА Новости
Смартфоны отправятся на свалку. Мир ждет новое поколение мобильной связи
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Международный союз электросвязиТехнологииВ мире
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