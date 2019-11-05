На Алтае школьники отравились, выпив содержимое найденной у реки бутылки

"Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребенка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получают всю необходимую помощь. Двое других мальчиков госпитализированы в Панкрушихинскую центральную районную больницу", - отметил собеседник агентства.