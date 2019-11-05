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РИА Новости

На Алтае школьники отравились, выпив содержимое найденной у реки бутылки

15:15 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Четверо школьников в Алтайском крае отравились, выпив синюю жидкость из бутылки, найденной на берегу реки, два ребенка находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным ведомства, инцидент произошел 1 ноября, но за медицинской помощью родители обратились только 2 ноября.
"Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребенка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получают всю необходимую помощь. Двое других мальчиков госпитализированы в Панкрушихинскую центральную районную больницу", - отметил собеседник агентства.
В настоящий момент уточняется, какую именно жидкость выпили подростки и как она оказалась на берегу реки.
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