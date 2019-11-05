Курских школьниц, разрушивших надгробия, поставили на учет

БРЯНСК, 5 ноя – РИА Новости. Курская полиция поставила на профилактический учёт школьниц, которые разрушили памятники на шести могилах в городе Щигры и выложили видео в сеть, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону.
Видеозапись, на которой девочки ногами рушат надгробия на кладбище, появилась в социальных сетях и вызвала широкий резонанс.
"Все девочки поставлены на профилактический учет. Их родители готовы возместить ущерб", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что инцидент произошел на старом закрытом кладбище, поэтому потерпевшие только частично установлены. Остальных потерпевших будут устанавливать через похоронное бюро.
Ранее сообщалось, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна – из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою "крутизну".