Курских школьниц, разрушивших надгробия, поставили на учет

Она отметила, что инцидент произошел на старом закрытом кладбище, поэтому потерпевшие только частично установлены. Остальных потерпевших будут устанавливать через похоронное бюро.

Ранее сообщалось, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна – из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою "крутизну".