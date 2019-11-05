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РИА Новости

Курских школьниц, разрушивших надгробия, поставили на учет

15:08 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БРЯНСК, 5 ноя – РИА Новости. Курская полиция поставила на профилактический учёт школьниц, которые разрушили памятники на шести могилах в городе Щигры и выложили видео в сеть, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону.
Видеозапись, на которой девочки ногами рушат надгробия на кладбище, появилась в социальных сетях и вызвала широкий резонанс.
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"Все девочки поставлены на профилактический учет. Их родители готовы возместить ущерб", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что инцидент произошел на старом закрытом кладбище, поэтому потерпевшие только частично установлены. Остальных потерпевших будут устанавливать через похоронное бюро.
Ранее сообщалось, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна – из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою "крутизну".
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Старый ОсколКурская областьЩигрыПроисшествия
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