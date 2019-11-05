Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T19:20Z
https://ria.ru/20191105/1560591461.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/17980/72/179807207_0:219:4256:2613_1036x0_80_0_0_765b909e5976bc860e3457dfbecb66c7.jpg
РИА Новости

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

15:04 05.11.2019 (обновлено: 19:20 05.11.2019)
44065
© РИА Новости / Григорий СысоевПресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына
Пресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын, в 2008 году ежедневно от лица Минобороны России информировавший общественность о конфликте в Южной Осетии, во вторник скончался в Москве, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

"К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве", — сообщил он.

По его словам, похороны генерала, скорее всего, пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу.
Организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы России, но решение за родственниками, добавил собеседник агентства.
Генералу было 67 лет. О причине смерти не сообщается.
В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем начальника Генштаба ВС России — председателем Военно-научного комитета. Во время грузино-осетинского конфликта 2008 года он в ходе регулярных пресс-конференций в РИА Новости озвучивал почти все официальные заявления от имени Генштаба.
Военный конфликт в Южной Осетиию. Архив
8 августа 2018, 01:01РИА Новости
Хроника вооруженного конфликта в Южной Осетии (август 2008 года)
1445208215
Обсудить 8
Министерство обороны РоссииВооруженные силы РФАнатолий НоговицынРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Один из самых порядочных и умных генералов. Ни один не смог грамотно осветить события в ЮО и Грузии. Только благодаря его умным комментариям страна знала что происходит на самом деле.
5 ноября, 17:45
alexander61rus Рогов
1500005
Он слишком много .....
5 ноября, 17:31
СБСтас Б.
2100012
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Актер Петр Смидович
Умер актер Петр Смидович
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
Лента новостейМолния