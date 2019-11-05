Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генерал-полковник Генерал-полковник Анатолий Ноговицын , в 2008 году ежедневно от лица Минобороны России информировавший общественность о конфликте в Южной Осетии , во вторник скончался в Москве, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

"К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве", — сообщил он.

По его словам, похороны генерала, скорее всего, пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу.

Организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы России, но решение за родственниками, добавил собеседник агентства.

Генералу было 67 лет. О причине смерти не сообщается.