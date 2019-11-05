Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын, в 2008 году ежедневно от лица Минобороны России информировавший общественность о конфликте в Южной Осетии, во вторник скончался в Москве, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
"К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве", — сообщил он.
По его словам, похороны генерала, скорее всего, пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу.
Организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы России, но решение за родственниками, добавил собеседник агентства.
Генералу было 67 лет. О причине смерти не сообщается.
В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем начальника Генштаба ВС России — председателем Военно-научного комитета. Во время грузино-осетинского конфликта 2008 года он в ходе регулярных пресс-конференций в РИА Новости озвучивал почти все официальные заявления от имени Генштаба.
8 августа 2018, 01:01РИА НовостиХроника вооруженного конфликта в Южной Осетии (август 2008 года)