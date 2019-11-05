В Клайпеде члена "Союза русских Литвы" Титова лишили депутатского мандата

ВИЛЬНЮС, 5 ноя - РИА Новости. Главная избирательная комиссия Главная избирательная комиссия Литвы на заседании во вторник приняла решение лишить депутатского мандата члена Клайпедского горсовета, главу местного отделения Союза русских Литвы Вячеслава Титова, которого ранее осудили за высказывания против увековечения памяти главы антисоветского движения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, передает Sputnik Литва

Ранее Титов выступил против намерения властей Клайпеды увековечить память командира "лесных братьев" Раманаускаса-Ванагаса. Депутат заявил, что тот причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей. Активист опубликовал на своей странице в соцсети постановление советского суда, который признавал Раманаускаса-Ванагаса виновным в преступлениях. В мае Клайпедский районный суд оштрафовал Титова за его высказывания на 12 тысяч евро. В октябре Клайпедский окружной суд уменьшил размер штрафа политику до 10 тысяч евро.

"Члена Клайпедского городского совета, главу местного отделения "Союза русских Литвы" Вячеслава Титова лишили депутатского мандата. Об этом объявлено на заседании Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы", - пишет Sputnik.

Заведующая отделом организации выборов ГИК Реда Данишкявичюте объяснила, что полномочия членов муниципальных советов истекают раньше срока, если им был вынесен обвинительный приговор. Титову он был вынесен 17 октября и вступил в силу в тот же день

Сам политик заявил, что решение о лишении его мандата депутата стало для него неожиданностью. "Это было, конечно, большим сюрпризом – такое решение избирательной комиссии, потому что тот пункт, на который они ссылаются, что они могут досрочно прервать мой мандат, он, конечно, двузначно обозначен", - сказал Титов Sputnik Литва.

По его словам, в тексте закона сказано, что можно прервать мандат в случае, если суд подтвердил какое-то обвинение в адрес депутата. Однако, по мнению Титова, этот пункт действует только в случае, если начата процедура импичмента. Политик добавил, что намерен обжаловать решение ГИК в суде, отмечает Sputnik.