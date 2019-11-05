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РИА Новости

Глава Кемеровской области контролирует дело об убийстве экс-мэра Киселевска

14:57 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что лично контролирует расследование дела об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября в собственном доме. Следственный комитет (СК) России и официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщили о задержании двух подозреваемых. Оба арестованы.
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"Конечно, это громкое дело у нас в Кузбассе, несомненно, оно получило широкий резонанс. Я сам держу это дело на контроле. Сейчас им занимаются правоохранительные органы, подозреваемые задержаны, идет расследование. Сейчас самая главная задача, чтобы было качественно проведено расследование, материалы вовремя были переданы в суд, и суд установил достойную меру наказания всем, кто виноват в этом происшествии", - сказал Цивилев в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона выразил надежду, что таких историй в Кузбассе больше не будет.
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЦивилевКиселевскКемеровская областьПроисшествия
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