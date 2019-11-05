"Русские витязи" получат четыре новых истребителя Су-35С

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания "Сухой" в начале ноября передаст пилотажной группе "Русские витязи" четыре новых самолета Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ), сообщили в пресс-службе компании.
Тем самым компания "Сухой" подтвердила информацию, предоставленную РИА Новости источником о том, что "Русские витязи" в ноябре получат истребители Су-35.
"Они ("Русские витязи" - ред.) всегда говорят, что, если поступит приказ, им стоит только подвесить вооружение — и группа готова выполнить любое боевое задание. За время своего существования "Русские витязи" летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35", - сказал начальник летно-испытательной станции КнААЗ Михаил Чипизубов, которого цитирует пресс-служба.
Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию. Главное отличие машин пилотажной группы "Русские витязи" от строевых истребителей — фирменная расцветка в цвета государственного флага России: белый, синий и красный.
"Передача новых самолетов летчикам пилотажной группы "Русские витязи" состоится в начале ноября", - уточнили в пресс-службе.
Штатные авиагруппы ВКС РФ "Стрижи" и "Русские витязи" базируются в подмосковной Кубинке и выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ соответственно. От обычных самолетов их машины отличаются только окраской.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.