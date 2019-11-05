"Русские витязи" получат четыре новых истребителя Су-35С

"Они ("Русские витязи" - ред.) всегда говорят, что, если поступит приказ, им стоит только подвесить вооружение — и группа готова выполнить любое боевое задание. За время своего существования "Русские витязи" летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35", - сказал начальник летно-испытательной станции КнААЗ Михаил Чипизубов, которого цитирует пресс-служба.