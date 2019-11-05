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РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар"

14:43 05.11.2019
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© REUTERS / acper Pempel/IllustrationЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / acper Pempel/Illustration
БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар" приближенного к движению "Хезболлах", сообщил РИА Новости директор отдела социальных сетей телеканала Хасан Нуреддин.
"Наши каналы в Twitter были заблокированы в ночь на 1 ноября. Мотивы блокировки политические. Если вы следили за заявлениями конгресса (США), они дали ограниченное время для закрытия всех площадок для "Хезболлах" и ХАМАС. Это часть давления, которое на нас оказывается. Всего заблокировано семь наших каналов - главный канал, ряд новостных и каналы на английском, французском и испанском", - сказал Нуреддин.
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По словам представителя "Аль-Манар", всего в результате блокировки телеканал потерял порядка миллиона подписчиков на данной платформе.
"В тоже время мы усилим работу на других платформах для противодействия подобным решениям и будем работать над восстановлением количества наших подписчиков", - добавил он.
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