Twitter заблокировал аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар"

"Наши каналы в Twitter были заблокированы в ночь на 1 ноября. Мотивы блокировки политические. Если вы следили за заявлениями конгресса (США), они дали ограниченное время для закрытия всех площадок для "Хезболлах" и ХАМАС. Это часть давления, которое на нас оказывается. Всего заблокировано семь наших каналов - главный канал, ряд новостных и каналы на английском, французском и испанском", - сказал Нуреддин.