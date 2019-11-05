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РИА Новости
Культура

Maruv поблагодарила фанатов за победу в номинации в рамках премии MTV

14:39 05.11.2019
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© Фото : MARUV OfficialПевица MARUV в клипе Между нами
Певица MARUV в клипе Между нами
© Фото : MARUV Official
Певица MARUV в клипе Между нами
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинская певица Maruv, которая одержала победу в номинации "Лучший исполнитель по версии MTV Россия" в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards, благодарна своим поклонникам за поддержку и активное голосование.
Вручение музыкальной премии MTV Eurоpe Music Awards состоялось в Севилье 3 ноября. Лучшей поп-певицей признана американка Холзи, награду за самую большую армию фанатов получила южнокорейская группа BTS, а лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж. Лучшим исполнителем по версии MTV Россия стала певица Maruv.
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"Я очень благодарна MTV Россия за возможность побывать на таком крутом мероприятии, посмотреть, как это происходит, и приблизиться на шаг ближе к своей мечте – выступлению на такой масштабной премии. И отдельная благодарность моим фанатам, которые голосовали за меня. Эта победа даже больше ваша, чем моя! Спасибо вам за то, что вы каждый день усердно нажимали кнопку "Голосовать", привлекали своих друзей и знакомых. Я знаю, что вы у меня самые активные, самые лучшие, самые крутые", - сказала артистка, чьи слова процитировали РИА Новости в пресс-службе.
Певица Maruv приобрела всемирную известность благодаря хитам Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water в России получил статус трижды платинового.
Maruv в этом году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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