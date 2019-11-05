Maruv поблагодарила фанатов за победу в номинации в рамках премии MTV

"Я очень благодарна MTV Россия за возможность побывать на таком крутом мероприятии, посмотреть, как это происходит, и приблизиться на шаг ближе к своей мечте – выступлению на такой масштабной премии. И отдельная благодарность моим фанатам, которые голосовали за меня. Эта победа даже больше ваша, чем моя! Спасибо вам за то, что вы каждый день усердно нажимали кнопку "Голосовать", привлекали своих друзей и знакомых. Я знаю, что вы у меня самые активные, самые лучшие, самые крутые", - сказала артистка, чьи слова процитировали РИА Новости в пресс-службе.