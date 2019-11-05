Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Между тем следователь заявлял ранее, что в том мешке была крупная сумма в долларах. Деньги якобы передавались в рамках "сделки" генералов с людьми криминального авторитета Шакро Молодого.

"Никаких долларов я не передавал Никандрову, он действительно от меня вышел с мешком Bosco, но там лежала бутылка коньяка", - сказал Дрыманов во вторник в Мосгорсуде.

По его словам, он по роду службы подписывал много документов, в день до 300, и поэтому "полностью доверял заместителям". Все обвинения в коррупции генерал отвергает.

Поддержать Дрыманова в суд пришел известный актер Станислав Садальский.

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета.

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.