ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.

Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".