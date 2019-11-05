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РИА Новости

ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

14:29 05.11.2019 (обновлено: 15:41 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.
Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.
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Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
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Популярные комментарии
По мне так ничего плохого в этом нет.
5 ноября, 14:38
Евгений Парамонов
403122249877
Ну вот, не мытьём, так катаньем! Майл с Яндексом ручонки потирают от удовольствия, а простой народ устал на них плеваться!
5 ноября, 14:33
Сергей Серый
624644125277
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