Отреставрированный фильм Тарковского "Солярис" выпустят в повторный прокат

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фантастическую драму Андрея Тарковского "Солярис" выпустят в повторный прокат в кинотеатрах России в декабре, сообщает пресс-служба синематеки "Искусство кино".

Фильм Тарковского "Солярис", снятый по мотивам романа Станислава Лема, вышел в 1972 году и получил Гран-при жюри и приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на Каннском кинофестивале. Действие картины разворачивается на космической станции, сотрудники которой изучают загадку планеты Солярис, покрытой воссоздающим воспоминания Океаном. Чтобы разобраться в происходящем, туда отправляется психолог Крис Кельвин. Роли в фильме исполнили Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет и другие.

"Синематека "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат фильм "Солярис" Андрея Тарковского. 19 декабря отреставрированная версия фильма выйдет в эксклюзивный прокат в сети кинотеатров "Каро", а с 26 декабря - в широкий прокат более чем в 70 городах", - говорится в сообщении.