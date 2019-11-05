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РИА Новости
Культура

Отреставрированный фильм Тарковского "Солярис" выпустят в повторный прокат

14:26 05.11.2019
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Солярис"
Кадр из фильма Солярис
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фантастическую драму Андрея Тарковского "Солярис" выпустят в повторный прокат в кинотеатрах России в декабре, сообщает пресс-служба синематеки "Искусство кино".
Фильм Тарковского "Солярис", снятый по мотивам романа Станислава Лема, вышел в 1972 году и получил Гран-при жюри и приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на Каннском кинофестивале. Действие картины разворачивается на космической станции, сотрудники которой изучают загадку планеты Солярис, покрытой воссоздающим воспоминания Океаном. Чтобы разобраться в происходящем, туда отправляется психолог Крис Кельвин. Роли в фильме исполнили Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет и другие.
"Синематека "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат фильм "Солярис" Андрея Тарковского. 19 декабря отреставрированная версия фильма выйдет в эксклюзивный прокат в сети кинотеатров "Каро", а с 26 декабря - в широкий прокат более чем в 70 городах", - говорится в сообщении.
Цифровую реставрацию фильма осуществили специалисты "Мосфильма". Специальные показы картины состоятся 12 декабря в Москве и 14 декабря в Санкт-Петербурге.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей Тарковский (младший)Станислав ЛемДонатас БанионисМоскваМосфильмРоссия
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