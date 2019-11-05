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РИА Новости

Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей

14:26 05.11.2019 (обновлено: 14:54 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
УФА, 5 ноя — РИА Новости. Иск на 100 триллионов рублей был подан жителем Оренбургской области после того, как его страницу в соцсети закрыли из-за клеветы, сообщили РИА Новости в управлении Роскомнадзора по региону.
Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей. Суд отказал в иске, Снигур намерен обжаловать это решение в высшей инстанции.
"В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", — заявила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.
Собеседница агентства не уточнила, кого именно опорочил житель области в социальной сети. "Это персональные данные, по закону мы их не разглашаем", — заметила она.
Никита Джигурда
13 декабря 2018, 14:15РИА Новости
Джигурда подал иск о компенсации морального вреда на три миллиона рублей
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ОдноклассникиРоскомнадзорОренбургская областьОбщество
Популярные комментарии
Побольше бы таких исков, разорили бы все эти паразитирующие на бюджете и бесполезные конторы.
5 ноября, 15:49
mmirko.bellotti
29110022
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