Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей

УФА, 5 ноя — РИА Новости. Иск на 100 триллионов рублей был подан жителем Оренбургской области после того, как его страницу в соцсети закрыли из-за клеветы, сообщили РИА Новости в управлении Роскомнадзора по региону.
Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей. Суд отказал в иске, Снигур намерен обжаловать это решение в высшей инстанции.
"В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", — заявила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.
Собеседница агентства не уточнила, кого именно опорочил житель области в социальной сети. "Это персональные данные, по закону мы их не разглашаем", — заметила она.
13 декабря 2018, 14:15РИА НовостиДжигурда подал иск о компенсации морального вреда на три миллиона рублей