Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей

"В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", — заявила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.

Собеседница агентства не уточнила, кого именно опорочил житель области в социальной сети. "Это персональные данные, по закону мы их не разглашаем", — заметила она.