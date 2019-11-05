Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T18:28Z
https://ria.ru/20191105/1560589568.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154245/06/1542450693_0:0:3274:1842_1036x0_80_0_0_6ed411fb398fb6858dd7b6425e5c4d2d.jpg
РИА Новости

Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа

14:25 05.11.2019 (обновлено: 18:28 05.11.2019)
5496
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция проводит проверку после того, как житель Тюмени, празднуя Хэллоуин в ночь на 1 ноября, ездил по городу с муляжом трупа, торчащим из багажника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"В отдел полиции граждане сообщили, что по улицам Тюмени передвигается автомобиль, из которого торчат ноги. Сотрудниками Росгвардии и вневедомственной охраны гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по этому факту. В случае установления нарушений с его стороны он будет привлечен к ответственности", - сказали в пресс-службе.

Проверка будет проводиться в течение 10 дней, в случае необходимости она может быть продлена до 30 дней, добавили в главке.
В УМВД уточнили, что таким образом мужчина хотел отпраздновать Хэллоуин и привлечь внимание к себе. "Сотрудники Росгвардии сразу поняли, что это манекен", - отметили в управлении.
4320076
Обсудить 1
УМВДРосгвардияТюменская областьТюменьПроисшествия
Рекомендуем
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Бутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад
На месте нападения на уличного музыканта во Львове
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
Курительная комната
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры
Медицинская сестра в коридоре больницы.
В миасской больнице проверяют данные об умывании пациентки половой тряпкой
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
Евгений Миронов резко раскритиковал Ленина
Автомобиль скорой помощи на дороге
СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре предъявили обвинение
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния