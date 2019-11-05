Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа

"В отдел полиции граждане сообщили, что по улицам Тюмени передвигается автомобиль, из которого торчат ноги. Сотрудниками Росгвардии и вневедомственной охраны гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по этому факту. В случае установления нарушений с его стороны он будет привлечен к ответственности", - сказали в пресс-службе.
Проверка будет проводиться в течение 10 дней, в случае необходимости она может быть продлена до 30 дней, добавили в главке.
В УМВД уточнили, что таким образом мужчина хотел отпраздновать Хэллоуин и привлечь внимание к себе. "Сотрудники Росгвардии сразу поняли, что это манекен", - отметили в управлении.