Мартин Скорсезе похвалил "Джокера" и объяснил, почему отказался его снимать

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал, что, по его мнению, фильм получился "замечательным" и в нем есть "своя энергетика", . Американский кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал, что, по его мнению, фильм получился "замечательным" и в нем есть "своя энергетика", сообщает Indiewire.

Он уточнил также, что сам собирался снимать "Джокера". Когда о фильме впервые заговорили СМИ в 2017 году, сообщалось, что Скорсезе выступит в роли продюсера и, возможно, режиссера. Ходили слухи, что студия Warner Bros. рассчитывала, что он привлечет к участию в картине Леонардо Ди Каприо.

Однако в июле 2018 года, когда приступили к съемкам, Скорсезе в проекте не было.

"Я очень хорошо знаю режиссера Тодда Филлипса (…) и этот сценарий. Я много думал о нем последние четыре года, но решил, что у меня не было на него времени. Я отказался от этой работы по личным причинам. В фильме действительно есть энергетика. Ну и Хоакин, конечно. Картина получилась замечательной", - рассказал режиссер.

Скорсезе подчеркнул, что также не хотел работать над персонажем, который становится героем комиксов, то есть "абстракцией", и Артур Флек его интересует гораздо больше, чем Джокер.