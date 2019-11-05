Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T20:19Z
https://ria.ru/20191105/1560589444.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102208/10/1022081028_0:0:2506:1410_1036x0_80_0_0_a42e9bf262937938b99a92e4b54c0d38.jpg
РИА Новости
Культура

Мартин Скорсезе похвалил "Джокера" и объяснил, почему отказался его снимать

20:19 05.11.2019
2621
© AP Photo / Jordan Strauss Режиссер Мартин Скорсезе
Режиссер Мартин Скорсезе
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал, что, по его мнению, фильм получился "замечательным" и в нем есть "своя энергетика", сообщает Indiewire.
Он уточнил также, что сам собирался снимать "Джокера". Когда о фильме впервые заговорили СМИ в 2017 году, сообщалось, что Скорсезе выступит в роли продюсера и, возможно, режиссера. Ходили слухи, что студия Warner Bros. рассчитывала, что он привлечет к участию в картине Леонардо Ди Каприо.
Однако в июле 2018 года, когда приступили к съемкам, Скорсезе в проекте не было.
"Я очень хорошо знаю режиссера Тодда Филлипса (…) и этот сценарий. Я много думал о нем последние четыре года, но решил, что у меня не было на него времени. Я отказался от этой работы по личным причинам. В фильме действительно есть энергетика. Ну и Хоакин, конечно. Картина получилась замечательной", - рассказал режиссер.
Скорсезе подчеркнул, что также не хотел работать над персонажем, который становится героем комиксов, то есть "абстракцией", и Артур Флек его интересует гораздо больше, чем Джокер.
Примечательно, что у Хоакина Феникса были схожие опасения. Ему больше всего не нравилось в сценарии то, что в нем есть связь с комиксами о Бэтмене.
Джокер
4 ноября, 17:22Культура
Фильм "Джокер" выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях
1110005
КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоХоакин ФениксМартин Скорсезе
Рекомендуем
Актриса Мари Лафоре
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Вход в здание Театра на Малой Бронной
В Москве Диденко представит спектакль "Норма" по мотивам романа Сорокина
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Вилена Исламова
Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину
Ingo Arndt. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
Призрак, 101 крокодил и носки для фламинго: лучшие фото дикой природы
Вулкан Шивелуч на Камчатке
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил шестикиллометровый столб пепла
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Фрагмент афиши на здании театра Гоголь-центр
В "Гоголь-центре" пройдет праздничный вечер в честь 30-летия театра
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
05:40Тодд Филлипс рассказал, убил ли Джокер свою соседку Софи
Лента новостейМолния